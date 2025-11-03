Il concerto di Katy Perry a Bologna, unica tappa italiana del Lifetimes Tour, è iniziato con 45 minuti di ritardo a causa di un problema tecnico. Dopo il “network error”, la popstar ha ringraziato i fan per la pazienza e ha offerto uno show spettacolare.

45 minuti di ritardo per Katy Perry

Katy Perry e il suo team si sono trovati a fronteggiare un problema non di poco conto, ma ne è certamente valsa la pena. Nella serata di sabato 1 novembre, durante l’unica data italiana del suo Lifetimes Tour all’Unipol Arena di Bologna, la popstar americana ha dovuto affrontare un imprevisto tecnico. Situazione che ha fatto slittare l’inizio del concerto di ben 45 minuti.

Lo show, concepito come un videogioco futuristico in cui l’artista combatte contro l’Intelligenza Artificiale, si è infatti bloccato. Uno stop proprio nel momento dell’ingresso in scena di Katy Perry, prevista in volo tra funi e laser. Alle 21:00 in punto i maxischermi si sono accesi, ma poco dopo sullo schermo è comparsa la scritta “network error”. All’inizio molti hanno pensato a un effetto scenico, ma alle 21:30 un annuncio ufficiale ha chiarito la situazione: “Stiamo risolvendo alcuni problemi tecnici”.

Tra applausi, incoraggiamenti e qualche fischio impaziente, la crew ha lavorato senza sosta per ripristinare il sistema che avrebbe dovuto sollevare la cantante sul palco. Quando finalmente tutto è tornato a funzionare, Katy Perry è apparsa sorridente. La cantante ha ricevuto un’ovazione e ci ha tenuto a dire: “Grazie per la vostra pazienza, Bologna!” ha detto con la sua solita energia contagiosa.

Nonostante un paio di piccoli intoppi con l’audio in Legendary Lovers e qualche pausa forzata, la 41enne americana ha trasformato il contrattempo in un momento di connessione col pubblico. Katy Perry ha scherzato e tentato di ripetere qualche parola in italiano e persino chiamato la nonna di un fan, ricevendo un fragoroso “sei bellissima!” dal pubblico.

Alla fine, la serata si è trasformata in una festa: tra coreografie spettacolari, costumi luminosi e hit come Roar, California Gurls e Teenage Dream, la cantante ha conquistato ancora una volta il pubblico italiano.

Un piccolo imprevisto per Katy Perry che non ha però fermato né lo show né tantomeno i suoi fan accorsi numerosi per lei!

