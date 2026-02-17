Milano Cortina, Davide Ghiotto e compagni dominano la finale olimpica contro gli americani

Il ghiaccio italiano torna a brillare del metallo più prezioso. In una finale che ha tenuto il Paese con il fiato sospeso, l’Italia del pattinaggio di velocità ha annichilito gli Stati Uniti, conquistando una medaglia d’oro che profuma di storia e di riscatto.

Una sinfonia azzurra che spegne il sogno americano

La gara contro gli americani non è stata una semplice sfida, ma una vera e propria lezione di strategia. Sotto la spinta costante di un Ghiotto in stato di grazia, gli azzurri hanno mantenuto un passo insostenibile per gli avversari, incrementando il vantaggio decimo dopo decimo. Mentre gli USA perdevano compattezza nelle fasi cruciali, il treno italiano restava unito, tagliando il traguardo in un boato di gioia che ha scosso l’intero impianto olimpico.

L’impresa al Milano Speed Skating Stadium è targata da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti. La loro è la 24esima medaglia conquistata dall’Italia ai Giochi di Milano-Cortina.

