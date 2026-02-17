Dopo essere stato escluso per la seconda volta di fila dalla puntata di Amici 25, Opi sbotta contro Anna Pettinelli.

Cosa è accaduto ad Amici 25

Manca sempre meno alla partenza del Serale di Amici 25 e pochi giorni fa sono state consegnate le prime maglie dorate. In casetta tuttavia le tensioni aumentano sempre più e gli allievi si stanno impegnando al massimo, con la speranza di ottenere un posto alla fase finale del talent show.

Oggi intanto, nel corso del nuovo daytime, i ragazzi hanno scoperto chi saranno i cantanti che si esibiranno nel corso della prossima puntata della domenica. A sorpresa, Anna Pettinelli ha deciso di puntare su Gard e su Valentina, escludendo per la seconda volta di fila Opi.

A quel punto è arrivata la reazione furiosa del cantante di Amici 25, che sbottando contro la sua prof ha affermato: «Mi sono rotto i cogl**ni di parlare al vento. Mi ha lasciato a casa due settimane così. Se non mi vuole più me ne vado a casa. Prendo un treno stasera e me ne vado a casa».

Dopo aver chiesto un confronto con Anna Pettinelli, Opi ha proseguito il suo sfogo e ha aggiunto: «Basta che parli chiaro, perché fino a una settimana fa ero intoccabile. Esplodo di rabbia. Sto qui a fare un ca**o un’altra settimana».

Il confronto con Anna Pettinelli

Dopo essersi sfogato, Opi ha avuto modo di incontrare Anna Pettinelli. Nel corso del faccia a faccia, il cantante di Amici 25 ha chiesto spiegazioni alla sua prof, che, facendo chiarezza, ha dichiarato: «Ho visto tutte le scene che hai fatto, il modo che hai di rivolgerti a me, non mi piace. Tu pensi che io sia una pazza che fa le cose a cavolo e non è così. Io ho un disegno strategico in testa».

E ancora Anna ha aggiunto: «In questo momento Gard è la mia priorità. Sono obbligata a riportare lui la prossima settimana per provare a fargli prendere la maglia. Valentina in questo momento è in un momento di grande crisi emotiva. Io pretendo che tu ragioni e che tu abbia fiducia in quello che faccio».

LEGGI ANCHE: Forse non lo sai ma Martina Miliddi di Affari Tuoi è fidanzata con un noto professionista di Amici

Ma cosa accadrà dunque nel corso della prossima puntata? Non resta che attendere per scoprirlo.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.