Endless Love anticipazioni 15 giugno: Nihan ha un terribile incidente, Emir viene arrestato

Andrea Sanna | 14 Giugno 2024

Endless Love

Streaming e anticipazioni di oggi 15 giugno su Endless Love: la trama della serie turca, in onda su Canale 5

Tutte le news e anticipazioni di Endless Love per la puntata di sabato 15 giugno. Preparatevi perché sarà una puntata ad alta tensione.

Anticipazioni Endless Love 15 giugno

Quali sono le anticipazioni odierne per la puntata di sabato 15 giugno di Endless Love? Partiamo per ordine!

Nihan viene messa alle strette da suo marito e si trova protagonista di un terribile incidente. Mentre lotta tra la vita e la morte, Ozan confessa a Zeynep la verità su quanto accaduto quella famosa notte e dell’omicidio involontario. Poi le racconta come Emir abbia evitato di farlo finire in prigione, ma in cambio ha voluto che Nihan diventasse sua sposa.

Scoperto il mistero, Zeynep è sconvolta, ma Ozan la prega di non lasciarlo per il bene del bambino che lei porta in grembo.

Emir viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Così incarica Tufan di sistemare i suoi uomini e presidiare l’ospedale dov’è ricoverata Nihan. Il tutto per tenere Kemal lontano da lei. Ma a chiedere aiuto a Kemal è proprio Onder che gli concede del tempo.

Senza alcun successo Galip si mette alla ricerca di Nursen. Ma lei è ben protetta nel nuovo nascondiglio procurato da Kemal. La donna mostra a Kemal una foto del passato di lei e suo figlio e gli rivela che anche lui ne ha una uguale. Lo scatto sembra familiare, ma Kemal non ricorda dove l’ha visto.

Zehir porta a casa una missione per conto di Kemal. Ovvero rubare da casa Sezin il passaporto di Nihan per poi prenotare due biglietti di sola andata per lei e Kemal. La pittrice però è sotto sorveglianza da parte di Emir, disposto a tutto.

Galip è molto preoccupato per Emir, teme che Kemal stia tramando qualcosa alle sue spalle. Per questo tenta di impedirgli di incontrarsi, ma Emir è ben determinato ad altro. Tufan avvisa Kemal di un pericolo imminente, dato che Galip sta indagando su di lui.

Kemal approfitta dell’incontro con Tufan per fargli delle domande riguardo alle sue origini, mantenendo così la promessa di Nursen, sua madre che lui crede morta. Gli equilibri cambiano perché a questo punto Tufan, che si sente tradito da chi era a conoscenza dell’esistenza di sua madre, ora non nutre il desiderio di vendetta che nutriva precedentemente.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

La trama di Endless Love la sappiamo. Ma dove e quando vederlo? Su Canale 5 il serial TV viene trasmesso tutti i giorni. Ecco gli orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

Quante stagioni e quanti episodi ha Endless Love? La serie ha due stagioni formate da 35 e 39 episodi. Dov’è ambientata? In Turchia ovviamente!

Dove vederlo in TV e streaming

La TV e lo streaming sono un mezzo fondamentale per poter seguire le serie TV. Dove vedere Endless Love in italiano? Potete scegliere Canale 5 o Mediaset Infinity.

Grazie alla piattaforma potrete seguire la diretta o rivedere gli episodi quando meglio credete. Ognuno dispone di una trama, che invoglia il pubblico a scoprire come finisce Endless Love.

Per le prossime anticipazioni della serie turca continuate a seguirci!