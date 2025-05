Ecco la classifica completa dell’oroscopo di Joss dal 19 al 25 maggio 2025. Tutte le previsioni della settimana, segno per segno.

1 – Oroscopo di Joss, il Leone

Hai costruito molto, e adesso qualcuno ti guarda come punto di riferimento. Ma attenzione: la leadership non si impone, si guadagna anche con piccoli gesti quotidiani. Un incontro o una collaborazione può prendere una piega nuova, se abbandoni il bisogno di controllare tutto. In amore come in progetti importanti, non è il momento di fare scena: è il momento di dimostrare coerenza.

2 – Previsioni della settimana, l’Ariete

Hai attraversato settimane intense, ora inizi a sentire il bisogno di stabilità, ma qualcosa dentro di te ancora scalpita. Il rischio è quello di confondere impazienza con passione, urgenza con direzione. In questa settimana, chi ti è vicino può offrire uno specchio sincero: non ignorarlo, anche se ciò che vedi non ti è comodo. Nei rapporti, una frase detta di getto può creare un’eco più profonda del

previsto.

3 – I Gemelli

Stai vivendo un periodo di fermento creativo, e il tuo entusiasmo contagia chi ti è vicino. Ma questa settimana ti chiede di rallentare e osservare meglio ciò che accade sotto la superficie. Un invito, un messaggio o una coincidenza possono aprire una strada interessante, ma richiedono attenzione. Evita di disperdere energie in mille direzioni: scegli ciò che ti fa battere il cuore e investi lì, che sia

una persona, un’idea o un nuovo inizio.

4 – Oroscopo di Joss, la settimana dell’Acquario

Ti senti ispirato, ma anche un po’ scollegato da ciò che accade attorno a te. La tua mente vola, ma il cuore chiede radici. Questa settimana è ideale per cercare equilibrio tra visione e concretezza. Una persona può offrirti una prospettiva inedita, ma solo se ti rendi disponibile a confrontarti. In un contesto lavorativo, potresti aver bisogno di più libertà: esprimilo con chiarezza, senza conflitto. Qualcosa che sembrava lontano ora si avvicina.

5 – I segni dell’oroscopo di Joss: la Bilancia

Il tuo desiderio di armonia si scontra con una realtà che chiede decisioni nette. Evitare lo scontro non è sempre la soluzione. Questa settimana ti mette davanti a una scelta, forse tra ciò che ti è familiare e ciò che ti attrae ma ti spaventa. In un legame importante, potresti avvertire il bisogno di dire qualcosa che trattieni da tempo. Non temere di “rovinare tutto”: la verità, detta bene, può invece rafforzare i legami.

6 – Classifica e segni, il Sagittario

Il desiderio di partire, cambiare, spostarti è forte – ma questa settimana ti chiede di restare e guardare meglio ciò che hai costruito. C’è un’occasione che hai trascurato o sottovalutato. Non è il momento di distrarti con troppe novità: alcune risposte arrivano solo quando decidi di fermarti. Un confronto con una persona importante può rimettere in discussione alcune convinzioni.

7 – Le previsioni dal 19 al 25 maggio: il Cancro

Ti muovi in un tempo interiore fatto di memorie e aspettative. Questa settimana porta nuove emozioni, ma chiede anche il coraggio di lasciar andare qualcosa che ormai non ti nutre più. Un rapporto – sentimentale o professionale – può trasformarsi solo se smetti di proteggerlo dalla verità. È un buon momento per mettere a fuoco i tuoi desideri reali: non quelli che pensi di dover avere, ma

quelli che ti scaldano davvero.

8 – Scorpione, cosa dice l’oroscopo della settimana

Hai scavato, analizzato, forse persino complicato. Ma ora è il momento di lasciar fluire. Questa settimana porta con sé una strana leggerezza, se gliela permetti. Un incontro può accendere una scintilla che non è solo emotiva, ma anche creativa o professionale. Sei in una fase in cui la tua vulnerabilità può diventare forza, ma devi smettere di combatterla.

9 – Oroscopo di Joss: il Toro

La pazienza che ti contraddistingue sta per essere premiata. Questa settimana porta segnali concreti: una conferma, un incontro, forse una porta che sembrava chiusa e si riapre. Ma per cogliere tutto questo, devi uscire da una zona comoda che ultimamente ti protegge ma ti isola. Una persona potrebbe mostrarsi sotto una luce diversa, più profonda, più autentica. Sii disposto a lasciarti sorprendere.

10 – Classifica dal 19 al 25 maggio: la Vergine

Hai tenuto in piedi molte cose con grande disciplina, ma ora il cuore chiede una pausa o almeno un cambio di prospettiva. Una relazione, un contratto, o una promessa fatta a te stesso entra in fase di revisione. E va bene così. Questa settimana ti invita a distinguere tra ciò che fai per dovere e ciò che fai per scelta. Una persona con cui hai avuto incomprensioni potrebbe sorprenderti con un gesto sincero.

11- I segni della settimana, i Pesci

Un sogno inizia a prendere forma, ma non senza fatica. Questa settimana ti chiede di distinguere tra ispirazione e illusione. In un rapporto, puoi finalmente vedere le cose con più lucidità, e questo ti darà forza per agire. Non servono grandi gesti: basta una scelta fatta con convinzione. Sul piano pratico, un’intuizione può diventare una svolta, se smetti di dubitare di te stesso.

12 – Oroscopo di Joss, il Capricorno

Stai lavorando tanto, e la fatica inizia a farsi sentire. Ma qualcosa cambia: un alleato arriva, una spinta esterna smuove ciò che era fermo. Anche se ami il controllo, ora è il momento di affidarti un po’ di più. Una relazione entra in una fase più intensa, dove il rispetto reciproco conta più delle parole. Sul piano pratico, potresti ricevere una proposta o un segnale che ti dà coraggio.