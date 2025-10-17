Cosa prevedono le stelle dal 20 al 27 ottobre 2025? A svelarcelo è la classifica dei segni dello zodiaco e le previsioni dell’oroscopo di Joss.

1 – Bilancia, oroscopo di Joss

Settimana d’oro per te, cara Bilancia. L’armonia che tanto cerchi finalmente arriva, sia nelle relazioni che negli impegni professionali. In amore, una parola gentile o un gesto inaspettato possono trasformare un rapporto. Sul lavoro, le tue idee vengono finalmente apprezzate: brilli per eleganza e intuito. Segui il cuore, ma anche il buon senso — sarà la tua formula vincente.

2 – La settimana dello Scorpione

La passione ti guida, e stavolta non sbagli rotta. In amore, c’è intensità e desiderio di verità: chi ti circonda non potrà che seguirti nel tuo magnetismo. Sul lavoro, sei un passo avanti agli altri; potresti ricevere una proposta interessante o un riconoscimento atteso. Sfrutta questa energia potente, ma dosala con diplomazia.

3 – Cancro

Le stelle ti invitano a uscire dal guscio: chi osa, questa settimana, conquista. In amore, piccoli gesti quotidiani rafforzano legami profondi. Al lavoro, un progetto che avevi accantonato potrebbe tornare in auge: stavolta hai la forza emotiva per portarlo fino in fondo. Fidati del tuo intuito, è la tua bussola migliore.

4 – La classifica di Joss: Pesci

Romanticismo e ispirazione non ti mancano: sei un’anima poetica e lo dimostri in tutto ciò che fai. In amore, una conversazione sincera apre nuovi orizzonti. Sul lavoro, la tua creatività può risolvere problemi che sembravano impossibili. Attenzione solo a non disperderti: un passo alla volta, con dolcezza e fiducia.

5 – Segni oroscopo: Vergine

Precisione e sensibilità si fondono in modo equilibrato. In amore, potresti sentirti più aperta e pronta a condividere ciò che provi, anche se non è da te. Sul lavoro, arriva un riconoscimento meritato o un segnale che conferma di essere sulla strada giusta. Organizzazione sì, ma lascia spazio anche all’imprevisto: potrebbe sorprenderti positivamente.

6 – Previsioni settimana, Capricorno

Hai voglia di stabilità, ma le stelle ti invitano a lasciarti un po’ andare. In amore, un dialogo chiarificatore rafforza il legame. Sul lavoro, un piccolo cambio di rotta può portare risultati migliori del previsto. Non tutto deve essere sotto controllo: fidati del processo, e raccoglierai buoni frutti.

7 – Oroscopo di Joss, Sagittario

Settimana frizzante, ma con qualche sfida da gestire. In amore, serve più ascolto e meno fretta. Sul lavoro, nuove opportunità si affacciano, ma valuta con attenzione prima di dire sì. Energia alta e voglia di libertà: se le usi bene, saranno il tuo trampolino.

8 – Gemelli

Ti senti diviso tra cuore e testa. In amore, potresti avere voglia di chiarire qualcosa rimasto in sospeso. Al lavoro, una collaborazione potrebbe rivelarsi più utile del previsto: non tutto si fa da soli. Metti ordine nei pensieri e scegli con leggerezza, ma non con superficialità.

9 – Classifica dal 20 al 27 ottobre, Leone

Un po’ di nervosismo si fa sentire, ma nulla che tu non possa gestire con il tuo solito carisma. In amore, c’è bisogno di equilibrio tra orgoglio e dolcezza. Sul lavoro, una sfida ti mette alla prova: risponderai con determinazione. Respira, sorridi e torna a brillare come sai fare.

10 – Oroscopo di Joss, Acquario

Le stelle ti spingono a cambiare prospettiva. In amore, potresti desiderare più spazio o più verità. Sul lavoro, qualche imprevisto ti obbliga a rivedere i piani, ma sarà un’occasione per innovare. Non isolarti: condividere idee ti porterà soluzioni inaspettate.

11 – Previsioni segni, Ariete

Impazienza e desiderio di fare mille cose insieme rischiano di farti perdere il filo. In amore, evita reazioni impulsive: ascolta prima di agire. Sul lavoro, mantieni la calma davanti a piccoli ostacoli: la tua determinazione farà la differenza, ma serve equilibrio. Una pausa ti farà bene.

12 – Toro, l’oroscopo di Joss

Settimana più lenta del solito, ma utile per riflettere. In amore, serve più dialogo e meno testardaggine. Sul lavoro, non forzare le situazioni: il tempo farà il suo corso e chiarirà le priorità. Prendila come un momento di pausa e ricarica: la prossima settimana tornerai più forte.