Qui a seguire vi raccontiamo la classifica con tutte le previsioni dettagliate dell’oroscopo di Joss dal 12 al 19 ottobre 2025.

1 – Oroscopo di Joss: Bilancia

Venere entra nel segno da martedì e inaugura una settimana di grande rinnovamento emotivo e professionale. L’atmosfera si tinge di equilibrio e fascino: ciò che toccate si trasforma in opportunità. Nei rapporti personali potrete chiarire vecchi dubbi e ritrovare un’intesa autentica, mentre sul lavoro il vostro carisma sarà notato da chi conta. È un periodo ideale per proporre nuove idee, stringere alleanze e consolidare progetti in corso. La fiducia in voi stessi cresce e con essa la possibilità di ottenere risultati concreti e duraturi.

2 – Segni previsioni: Pesci

Il trigono d’acqua vi accompagna in una settimana ispirata e ricca di sfumature emotive. L’amore si fa profondo, comprensivo e capace di rigenerare: chi vive una relazione sentirà il desiderio di rafforzare il legame, mentre i single potrebbero essere attratti da un incontro magnetico. In ambito lavorativo la creatività diventa la vostra arma vincente: seguite l’intuito, perché vi condurrà verso scelte produttive e originali. È il momento di lasciarvi guidare dalle sensazioni, senza però perdere di vista la concretezza nei risultati.

3 – Oroscopo dal 13 al 19 ottobre, Scorpione

Mercurio e Marte nel segno accendono la vostra determinazione e vi spingono a mettere ordine nei progetti e nei sentimenti. È una settimana dinamica, in cui potrete agire con lucidità e risolvere questioni rimaste in sospeso. Sul lavoro si profilano nuove sfide, ma anche il riconoscimento dei vostri sforzi: la vostra capacità di analisi sarà decisiva. In amore, la passione è intensa ma richiede

equilibrio e rispetto reciproco. Evitate gli scontri inutili: il vero potere sta nella calma che segue la tempesta.

4 – Gemelli

Il trigono di Venere al Sole regala una settimana di leggerezza e di ritrovata armonia interiore. Le relazioni si fanno più fluide e comunicative, e ciò vi aiuta anche nella sfera professionale, dove il dialogo e la diplomazia aprono porte prima chiuse. Potreste ricevere una proposta interessante o un riconoscimento per un lavoro svolto con cura. In amore, la curiosità e la voglia di condividere emozioni rinnovano il rapporto o ne accendono uno nuovo. È un momento favorevole per guardare avanti con ottimismo.

5 – Capricorno

Mercurio e Marte in sestile al Sole vi offrono una combinazione preziosa di lucidità e forza d’azione. Il lavoro procede con determinazione, e chi vi circonda riconosce la vostra affidabilità. È un periodo perfetto per dare forma a un progetto importante o per consolidare una posizione già conquistata. In amore, una maggiore disponibilità emotiva vi permetterà di vivere momenti di autentica vicinanza. L’equilibrio tra mente e cuore sarà la chiave per costruire con serenità ciò che desiderate davvero.

6 – Oroscopo di Joss: Sagittario

Venere in sestile alleggerisce l’atmosfera e restituisce un sorriso dopo settimane impegnative. Ritrovate fiducia, entusiasmo e voglia di agire, sia nei rapporti personali che sul lavoro. È il momento giusto per rimettervi in gioco, magari esplorando nuovi percorsi o consolidando collaborazioni nate da poco. L’amore torna a essere una fonte di energia positiva e ispirazione, con la possibilità di vivere incontri vivaci e sinceri. La fortuna vi segue, ma ricordate: la costanza farà la differenza.

7 – Classifica Joss: Vergine

Il sestile tra Mercurio e Marte in Scorpione vi aiuta a procedere con metodo e concretezza, ma senza chiudervi troppo nei vostri schemi. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, ma le vostre capacità analitiche vi permettono di superare ogni ostacolo. Le relazioni affettive si muovono su un terreno stabile, anche se un pizzico di spontaneità in più potrebbe renderle più leggere. La settimana invita a riflettere, pianificare e rafforzare ciò che conta davvero, senza eccessi di autocritica.

8 – Joss oroscopo classifica, Cancro

La quadratura di Venere dalla Bilancia introduce qualche tensione nei rapporti, spingendovi a rivedere priorità e aspettative. Potreste sentirvi più sensibili o vulnerabili, ma è proprio da questa introspezione che nascerà una maggiore consapevolezza. Sul lavoro, cercate di mantenere la calma di fronte a imprevisti o critiche: la vostra empatia è una risorsa, non una debolezza. In amore, serve

chiarezza: solo ciò che è autentico potrà resistere.

9 – Classifica e previsioni: Leone

Mercurio e Marte in quadratura, insieme all’opposizione di Plutone, creano un clima carico di tensioni e contrasti. È fondamentale mantenere autocontrollo, soprattutto nelle relazioni professionali. In amore, la passione rischia di trasformarsi in orgoglio se non gestita con equilibrio. Evitate reazioni impulsive e prendetevi del tempo per capire cosa desiderate davvero. Anche se il momento appare complesso, può portare a una rinascita più consapevole e profonda.

10 – Oroscopo segni: Ariete

L’opposizione di Venere mette in evidenza alcune dinamiche relazionali da rivedere. Potreste sentirvi meno compresi o avere bisogno di spazio personale. Nel lavoro emergono sfide che richiedono diplomazia e pazienza, qualità che in questo periodo vanno coltivate con impegno. È un momento per rallentare, osservare e comprendere gli altri senza forzare le situazioni. La calma e la

misura saranno i vostri alleati più preziosi.

11 – Previsioni settimana oroscopo Acquario

I pianeti in Scorpione formano quadrature che creano una sensazione di blocco o rallentamento. Plutone nel segno, però, invita a trasformare questi ostacoli in occasioni di crescita interiore. Potrebbero emergere tensioni sul lavoro o nei rapporti più stretti, ma ogni difficoltà servirà a chiarire ciò che conta davvero. È il momento di rivedere strategie e rafforzare la fiducia in voi stessi. L’equilibrio si ricostruisce passo dopo passo.

12 – Oroscopo di Joss: Toro

L’opposizione dei pianeti vi chiama a salutare il passato e a prepararvi a un cambiamento necessario. Le vecchie abitudini, professionali o affettive, non rispondono più ai vostri reali bisogni. È il momento di lasciar andare con serenità ciò che non funziona più, per aprire spazio a nuove possibilità. Anche se il percorso appare faticoso, vi attende una rinascita autentica e più in linea con

la vostra natura profonda.