Dal 27 ottobre al 2 novembre 2025 scopri cosa hanno in serbo le stelle per te: ecco la classifica dei segni zodiacali e le previsioni dell’oroscopo di Joss.

1 – Oroscopo di Joss, Scorpione

Settimana trionfante sotto un cielo che amplifica il tuo carisma e la lucidità mentale. Marte e Plutone ti rendono deciso, irresistibile e strategico: ogni passo è calcolato con maestria. È un periodo in cui puoi ottenere riconoscimenti importanti e consolidare relazioni profonde. Le tue intuizioni colpiscono nel segno e chi ti circonda riconosce il tuo valore. Un nuovo progetto o una collaborazione si trasforma in opportunità concreta. Cuore e mente finalmente remano nella stessa

direzione.

2 – La settimana della Bilancia

Il tuo equilibrio naturale torna protagonista, sostenuto da Venere e Mercurio che portano serenità e chiarezza. Ti senti in grado di mediare e riportare armonia dove c’era confusione. Le giornate scorrono con fluidità, e un’intesa affettiva o professionale si rafforza. È il momento ideale per curare i dettagli estetici e comunicativi: la tua eleganza conquista. Nella seconda parte della settimana potresti ricevere un segnale inaspettato che conferma la tua direzione. Mantieni il sorriso, le energie sono in crescita.

3 – Classifica e previsioni oroscopo Acquario

Urano ti stimola a rompere schemi obsoleti, mentre Saturno ti invita a consolidare ciò che conta davvero. È un mix potente che spinge verso una riorganizzazione della tua vita. Idee geniali possono finalmente trovare spazio concreto, specie in ambito professionale. Le relazioni, se vissute con autenticità, portano rinnovamento e leggerezza. Piccoli colpi di fortuna arrivano grazie alla tua

originalità. Settimana frizzante, che promette scoperte e nuovi contatti interessanti.

4 – Oroscopo di Joss: Leone

Il Sole ti guida con forza, ma è la presenza di Giove che amplifica la tua capacità di brillare. Ti senti protagonista assoluto e pronto a difendere ciò che ami. Tuttavia, attenzione alle reazioni istintive: una parola di troppo potrebbe creare tensioni. Sul piano pratico, invece, arrivano buone notizie e conferme che rafforzano la tua autostima. Chi ti è vicino nota la tua energia positiva e si lascia

trascinare dal tuo entusiasmo. Una piccola sfida si trasformerà in un successo da celebrare.

5 – Segni settimana: Sagittario

Venere e Marte ti rendono ottimista e dinamico, desideroso di metterti in gioco con passione. La settimana porta movimento e incontri stimolanti, sia sul piano umano che professionale. Una notizia o una chiamata inattesa potrebbe cambiare il tono delle giornate. Non mancano spunti di riflessione, ma il tuo spirito libero saprà coglierli con filosofia. È tempo di definire nuove mete e lasciare spazio

a chi ti comprende davvero. Ottimo momento per viaggiare, anche solo con la mente.

6 – Gemelli

Mercurio, tuo pianeta guida, ti regala una mente brillante e una parlantina irresistibile. Le comunicazioni si fanno intense e produttive: tutto ciò che dici o scrivi ha un impatto. È un periodo fertile per studiare, progettare e tessere nuovi legami utili. Attenzione solo alla dispersione: troppe idee rischiano di confondere. In amore come nel lavoro, la chiave è la chiarezza. Se impari a dosare le energie, potrai ottenere molto di più di quanto immagini.

7 – Le previsioni della Vergine

Settimana di introspezione e riorganizzazione, con il favore di Mercurio che ti aiuta a mettere ordine nei pensieri. Forse senti la necessità di rallentare, ma è proprio in questo spazio di quiete che nascono le soluzioni migliori. Il cielo ti invita a fidarti del tuo intuito, non solo della logica. Sul piano relazionale, piccoli gesti sinceri avranno un effetto sorprendente. Recupero graduale dell’energia fisica e mentale, con giornate via via più costruttive.

8 – Oroscopo di Joss: Cancro

La Luna, tua alleata, amplifica la sensibilità ma anche la capacità di comprendere gli altri. Ciò ti rende particolarmente empatico e attento ai bisogni di chi ami. È una settimana in cui le emozioni guideranno le scelte, anche professionali, portando equilibrio tra cuore e razionalità. Alcune tensioni recenti si sciolgono grazie al dialogo. Non forzare le situazioni, lascia che tutto segua il suo corso naturale. Piccoli successi ti restituiranno fiducia e serenità.

9 – Classifica settimana: Ariete

Cielo un po’ turbolento ma non negativo: Marte ti sprona a reagire con coraggio alle sfide che si presentano. La fretta, però, potrebbe farti perdere dettagli importanti. È consigliabile dosare l’energia e mantenere la calma davanti agli imprevisti. Qualcuno cerca il tuo aiuto o il tuo consiglio, e sarà un’occasione per mostrare la tua maturità. Fine settimana più disteso, con una sorpresa che riaccende entusiasmo e motivazione.

10 – Pesci

Le stelle ti invitano alla dolcezza e all’ascolto interiore. Nettuno ti guida nei sogni, ma Saturno ti chiede concretezza: serve trovare il giusto equilibrio tra fantasia e realtà. È un momento favorevole per dare forma a un progetto artistico o emotivo. Qualche incertezza iniziale lascia spazio a nuove sicurezze. Gli affetti ti sostengono e ti aiutano a credere di più nelle tue potenzialità. Lascia emergere la tua parte più sensibile, sarà la tua forza.

11 – Segni previsioni: Capricorno

Settimana di pazienza e costruzione: Saturno ti spinge a rivedere priorità e strategie. Non tutto scorre veloce, ma ogni passo che compi ora getta basi solide per il futuro. È un cielo che parla di maturità e perseveranza. Qualche tensione può sorgere nei rapporti, ma con il tuo sangue freddo saprai gestirla. Il fine settimana porta chiarezza e una rinnovata fiducia nelle tue capacità. Non

temere la lentezza: è parte del tuo successo.

12 – Classifica oroscopo di Joss: Toro

Un cielo un po’ pesante ti chiede di rallentare e ascoltare i segnali del corpo e dell’anima. Gli ostacoli non sono veri limiti, ma occasioni per cambiare prospettiva. Venere ti protegge e suggerisce di circondarti di persone sincere. In ambito pratico serve prudenza, ma anche flessibilità. Presto arriveranno conferme che ti ricompenseranno degli sforzi. Coltiva la calma e il piacere delle piccole

cose: è così che tornerà la luce.