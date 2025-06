A distanza di una settimana l’oroscopo di Joss torna con nuove previsioni dal 30 giugno al 6 luglio: ecco la classifica dei segni dello zodiaco.

1 – Oroscopo di Joss: Gemelli

Settimana brillante, ricca di novità e contatti stimolanti. Sei al centro dell’attenzione e riesci a gestire più situazioni contemporaneamente. Qualcuno cerca chiarezza: sii diretto senza essere tagliente. Il lavoro ti chiede più concentrazione, soprattutto a metà settimana. Amore vivace, ma occhio alla gelosia. Creatività alle stelle nel weekend.

2 – Previsioni segni: Leone

Una settimana a due velocità: energia alta ma umore altalenante. Tensioni in famiglia potrebbero emergere se continui a voler controllare tutto. In ambito professionale, ottime intuizioni ti aiutano a risolvere una questione spinosa. Marte ti dà una marcia in più. Amore passionale, ma evita giochi di potere. Domenica riflessiva e produttiva.

3 – Oroscopo settimana, Cancro

Con il Sole nel segno, è tempo di rinascita. Emozioni profonde riaffiorano e puoi trasformarle in forza interiore. Una decisione personale si fa sempre più urgente: ascolta il cuore. Sul lavoro, buone notizie verso giovedì. L’amore cresce se sei disposto a lasciarti andare. Domenica ideale per rigenerarsi nella natura o vicino all’acqua.

4 – La Vergine

Precisione e lucidità ti accompagnano per tutta la settimana. È il momento perfetto per rimettere ordine nei pensieri e nei progetti. Qualcuno ti chiederà consiglio: offri il tuo punto di vista con empatia. Lavoro in ripresa, soprattutto se hai a che fare con creatività e scrittura. In amore, meglio parlare chiaro. Weekend rilassante, approfittane.

5 – Toro, l’oroscopo di Joss

La calma torna a farsi sentire dopo un periodo turbolento. Mercurio favorisce la comunicazione: dialoghi importanti in famiglia o in coppia. Attenzione alle finanze: controlla bene le uscite. Sul lavoro si apre uno spiraglio per un progetto a lungo termine. Romanticismo in crescita nel fine settimana. Un invito inaspettato potrebbe sorprenderti.

6 – Segni classifica Joss, Scorpione

Un velo di nervosismo ti accompagna, ma puoi trasformarlo in determinazione. Evita scontri diretti: la diplomazia sarà la tua arma migliore. Progetti professionali richiedono più costanza. In amore, qualcuno ti osserva da tempo: accorgitene. Energia fisica in risalita verso venerdì. La Luna ti regala sogni lucidi e intuizioni notturne.

7 – Oroscopo di Joss: Bilancia

Venere ti protegge e rende i rapporti più armoniosi. È una settimana dolce, ma non priva di qualche piccola scossa emotiva. Possibili ritorni dal passato: valuta se meritano davvero spazio. In ambito professionale potresti ricevere una proposta insolita. Creatività in ascesa. Il weekend favorisce incontri interessanti e nuove ispirazioni.

8 – L’oroscopo della settimana: Ariete

Settimana energica e dinamica, ma attento agli eccessi: rischi di bruciare energie in fretta. Sul lavoro arriva una piccola sfida che ti stimola e ti rimette in gioco. In amore, chiarisci un malinteso prima che diventi un muro. Marte ti rende impulsivo: conta fino a dieci. Weekend perfetto per uno sport all’aperto. Segui l’istinto, ma con moderazione.

9 – Segni dal 30 al 6 luglio: Capricorno

Ti senti più riflessivo del solito e questo ti aiuta a vedere con chiarezza. Una questione irrisolta torna a galla, ma ora hai gli strumenti per gestirla. La pazienza sarà la tua alleata, soprattutto sul lavoro. In amore, non forzare le cose: lascia spazio all’altro. Energia stabile, ma cura il riposo. Domenica interessante per decisioni importanti.

10 – Acquario, l’oroscopo di Joss

Originalità e intuito in primo piano: sei un vulcano di idee. Attento però a non disperdere le forze su troppi fronti. In amore si apre una fase nuova: cambia qualcosa nel tuo modo di comunicare. Professione in fermento, possibile contatto con persone stimolanti. Evita le polemiche familiari. Fine settimana perfetto per un’attività artistica o sociale.

11 – Classifica settimana: Pesci

Settimana sensibile e immaginativa, ma attenzione alle illusioni. In amore potresti idealizzare troppo: resta con i piedi per terra. Una scelta importante va ponderata con calma, senza pressioni esterne. Il lavoro ti richiede attenzione ai dettagli. Buone occasioni in arrivo nel weekend. La Luna piena ti regala ispirazione e sogni significativi.

12 – Oroscopo di Joss, Sagittario

Settimana dinamica e positiva, con voglia di uscire, scoprire e muoverti. Attenzione però alle promesse fatte con leggerezza. Lavoro frenetico ma soddisfacente. L’amore è frizzante, specialmente per i single. Ottimo momento per iscriversi a un nuovo corso o iniziare un viaggio. Weekend allegro, all’insegna della condivisione e dell’ottimismo.