L’oroscopo di Joss della settimana: le previsioni astrologiche per ogni segno dal 23 al 29 giugno 2025. Vediamo insieme cosa hanno in serbo le stelle!

1 – Oroscopo di Joss, la Vergine

La precisione è il tuo punto di forza e questa settimana ti aiuta a risolvere situazioni complesse sul lavoro. Progetti in fase di revisione beneficiano della tua analisi. In amore, invece, potresti sentirti poco compreso: parla apertamente con il partner. I single dovrebbero aprirsi un po’ di più, anche se la diffidenza è ancora presente.

2 – La settimana dei Pesci

Settimana più introspettiva: sul lavoro c’è bisogno di ascoltare più che agire. Una risposta importante arriverà, ma non subito. In amore, torna il romanticismo: le coppie ritrovano armonia nei piccoli gesti, mentre i single potrebbero sentire nostalgia di un vecchio amore. Lascia spazio alla fantasia, ma resta ancorato alla realtà.

3 – Oroscopo di Joss, il Cancro

L’energia non è al massimo, ma ti muovi con determinazione. Sul lavoro, piccoli ostacoli si superano con pazienza e diplomazia. Un collega potrebbe sorprenderti in positivo. In amore, il cuore torna protagonista: chi è in coppia vive un momento di dolcezza e comprensione, mentre i single potrebbero fare un incontro che risveglia emozioni sopite.

4 – Previsioni settimana, il Capricorno

Periodo costruttivo: sul lavoro potresti ottenere un riconoscimento o un piccolo successo personale. Non temere di mostrare la tua determinazione. In amore, però, potresti sembrare troppo distaccato: è il momento di riaprire il dialogo e mostrare il lato emotivo. I single hanno buone possibilità, ma devono lasciar cadere qualche corazza.

5 – Oroscopo di Joss, Sagittario

La voglia di muoverti e sperimentare è alta, ma potresti sentirti frenato da obblighi lavorativi. Resta concentrato: piccoli ritardi non significano fallimenti. In amore, desideri leggerezza e condivisione: chi è in coppia può organizzare qualcosa di speciale, mentre i single vivranno incontri curiosi, anche a distanza. Un messaggio inaspettato potrebbe cambiare l’umore.

6 – Previsioni oroscopo, il Toro

Hai bisogno di concretezza e ordine, e sul lavoro potresti finalmente raccogliere i frutti di sforzi recenti. Collaborazioni stabili si rivelano preziose, ma occhio a colleghi invidiosi. In amore, è il momento di rafforzare i legami: chi è in coppia riscopre intimità e complicità, mentre i single potrebbero attrarre persone che cercano stabilità più che avventure.

7 – Segni settimana 23-29 giugno, la Bilancia

Settimana favorevole per trattative e collaborazioni: sul lavoro arriva un segnale incoraggiante, forse legato a un contatto passato. In amore, torna il desiderio di equilibrio: le coppie trovano serenità dopo un periodo instabile, mentre i single possono contare su nuove conoscenze che riportano entusiasmo. Fidati dell’intuito, soprattutto nei rapporti nuovi.

8 – Oroscopo di Joss, l’Acquario

Hai idee brillanti e voglia di innovare: sul lavoro puoi ottenere ottimi riscontri, soprattutto se operi in ambienti dinamici. In amore, invece, la tua mente corre più veloce del cuore: fai attenzione a non trascurare chi ti sta accanto. I single vivono un momento frizzante e anti convenzionale, ma serve anche un pizzico di profondità per andare oltre la superficie.

9 – Gemelli

La mente corre veloce e il lavoro può trarne vantaggio, soprattutto se operi in ambiti creativi o comunicativi. Attenzione però a non disperdere troppe energie in mille direzioni. In amore, potresti avvertire il bisogno di maggiore libertà: chiarisci le tue intenzioni con sincerità. Ottimo momento per flirt leggeri, meno per impegni duraturi.

10 – Segni dello zodiaco, l’Ariete

Questa settimana ti vede particolarmente reattivo sul piano professionale: nuove idee prendono forma, ma cerca di non sovraccaricarti. Potrebbero arrivare proposte interessanti, ma valuta bene prima di accettare. In amore, se sei in coppia, evita discussioni inutili: la tua impulsività può creare tensioni. I single potrebbero incontrare qualcuno stimolante, ma attenzione a non confondere

entusiasmo con profondità.

11 – Oroscopo di Joss, Scorpione

Hai una forte energia interiore che va canalizzata bene: sul lavoro potresti gestire una situazione complicata con grande lucidità. Non lasciare che vecchie tensioni interferiscano con le decisioni attuali. In amore, passione e intensità sono protagoniste, ma evita giochi mentali: trasparenza e fiducia faranno la differenza, sia per le coppie che per chi è solo.

12 – La classifica della settimana, il Leone

Settimana intensa e produttiva: sul lavoro ti fai notare per il tuo carisma e la tua capacità di guida. Occhio però a non risultare troppo dominante. In amore, hai voglia di attenzioni e sei disposto a darne: bene le relazioni già avviate, ma nei nuovi rapporti cerca di non bruciare le tappe. Una sorpresa romantica è possibile nel weekend.