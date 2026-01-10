La classifica con le previsioni della settimana dei segni vede interessanti cambiamenti. Ecco cosa prevede l’oroscopo di Joss dal 12 al 18 gennaio.

1 – Oroscopo di Joss: Acquario

Settimana di grande lucidità mentale e capacità di visione: riesci a vedere più lontano degli altri e questo ti favorisce nelle scelte professionali, soprattutto se devi rinnovare un progetto o prendere una decisione strategica. In amore sei più selettivo, ma anche più autentico: chi ti sta accanto sente che stai cambiando pelle. È un periodo che premia il coraggio di essere te stesso, senza

compromessi inutili.

2 – La settimana del Capricorno

Il cielo ti sostiene con concretezza e disciplina, qualità che ti permettono di fare passi avanti importanti sul lavoro, anche se con fatica. In amore sei meno rigido del solito e questo apre spazi di dialogo che prima sembravano bloccati. La settimana richiede pazienza, ma ogni sforzo ha un ritorno tangibile. Stai costruendo qualcosa che durerà.

3 – Previsioni Pesci

Sensibilità e intuizione sono le tue armi vincenti: riesci a cogliere segnali sottili sia nei rapporti personali sia nelle dinamiche professionali. In amore c’è più empatia e voglia di condividere, mentre sul lavoro puoi trovare soluzioni creative a problemi complessi. Attenzione solo a non disperdere energie: scegli bene dove investire il tuo tempo.

4 – Oroscopo di Joss: Toro

Settimana stabile ma non priva di stimoli: sul lavoro sei chiamato a confermare la tua affidabilità, senza però chiuderti al cambiamento. In amore c’è bisogno di maggiore elasticità, soprattutto se una situazione si trascina da tempo. Le stelle ti invitano a rivedere alcune abitudini, perché la sicurezza vera ora passa dall’adattamento.

5 – Cosa dice l’oroscopo per la Vergine

Il periodo è utile per rimettere ordine, soprattutto nella gestione delle priorità professionali. In amore tendi a essere più critico, ma se riesci a comunicare con chiarezza puoi evitare fraintendimenti. La settimana ti chiede pragmatismo, ma anche un pizzico di fiducia in più nelle emozioni. Non tutto va controllato.

6 – Oroscopo di Joss, Sagittario

C’è una leggera tensione tra ciò che desideri e ciò che devi fare, specialmente sul lavoro, dove senti il bisogno di maggiore libertà. In amore, però, la voglia di leggerezza aiuta a smussare gli angoli e a ritrovare complicità. È una settimana di assestamento: non forzare le decisioni, lascia che le cose maturino.

7 – Gemelli

La mente è attiva ma un po’ dispersiva: sul lavoro rischi di aprire troppi fronti senza chiuderne nessuno. In amore sei curioso, ma anche incostante, e questo può creare qualche incertezza. La settimana ti invita a rallentare e a dare più valore alla continuità. Meno parole, più fatti.

8 – La settimana dello Scorpione

Periodo di introspezione che può riflettersi sia nei rapporti affettivi sia nell’ambiente professionale. In amore senti il bisogno di chiarezza emotiva, mentre sul lavoro potresti mettere in discussione alcune alleanze. È una settimana utile per capire chi e cosa merita davvero il tuo investimento emotivo ed energetico.

9 – Oroscopo della settimana: Ariete

L’energia non manca, ma va gestita con attenzione: sul lavoro rischi di essere impulsivo, mentre in amore potresti reagire troppo di pancia. La settimana richiede maggiore strategia e meno scontro diretto. Se riesci a canalizzare l’entusiasmo in modo costruttivo, eviti tensioni inutili.

10 – Oroscopo di Joss: Bilancia

Cielo un po’ faticoso sul piano decisionale: ti senti tirato da più parti, soprattutto sul lavoro, dove è difficile accontentare tutti. In amore cerchi equilibrio, ma rischi di rimandare confronti necessari. La settimana ti chiede di prendere posizione, anche a costo di rompere qualche armonia apparente.

11 – Leone

Settimana che mette alla prova l’orgoglio: sul lavoro potresti sentirti meno riconosciuto del solito, mentre in amore c’è bisogno di maggiore ascolto. Le stelle ti invitano a ridimensionare le aspettative e a lavorare sul gioco di squadra. L’umiltà ora è una risorsa, non una perdita.

12 – Oroscopo di Joss Cancro

Periodo emotivamente intenso, ma non sempre facile da gestire. In amore sei molto sensibile e questo può portare a fraintendimenti se non chiarisci subito ciò che provi. Sul lavoro c’è un senso di stanchezza o di insoddisfazione che va affrontato con realismo. La settimana serve per ricaricarti e ridefinire i tuoi confini.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.