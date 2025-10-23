Le stelle per la giornata di oggi 23 ottobre 2025, cosa prevedono? Scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox rivelata a I Fatti Vostri. Ecco come si sono posizionati tutti i segni

Oroscopo Paolo Fox – Leone

DUE STELLE.

Ondata di nervosismo e tensione per il Leone.

Non si discute amore e lavoro, ma la forza.

Il fatto di non fermarvi mai vi porta a stanchezza, specie con Sole e Luna in aspetto particolare.

Sono due giornate sottotono perché potreste arrabbiarvi verso chi non merita la vostra attenzione. Occhio in amore!

