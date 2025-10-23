Oroscopo Paolo Fox 23 ottobre 2025, classifica previsioni segni
Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata odierna di giovedì 23 ottobre
Le stelle per la giornata di oggi 23 ottobre 2025, cosa prevedono? Scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox rivelata a I Fatti Vostri. Ecco come si sono posizionati tutti i segni…
Oroscopo Paolo Fox – Leone
DUE STELLE.
Ondata di nervosismo e tensione per il Leone.
Non si discute amore e lavoro, ma la forza.
Il fatto di non fermarvi mai vi porta a stanchezza, specie con Sole e Luna in aspetto particolare.
Sono due giornate sottotono perché potreste arrabbiarvi verso chi non merita la vostra attenzione. Occhio in amore!