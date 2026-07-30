Parlando del rapporto con il cuoco, l’attore ha scherzato sull’origine della loro amicizia e ha raccontato i suoi progetti, Sanremo compreso.

Una chiacchierata tra i fornelli, tra ricordi, amicizia e nuovi progetti. Francesco Paolantoni è stato ospite di Chef Armonia, dove ha preparato una tradizionale pasta e patate senza provola, cogliendo l’occasione per raccontare qualcosa di sé.

Francesco Paolantoni ai fornelli con Chef Armonia

Parlando del rapporto con il cuoco, Paolantoni ha scherzato sull’origine della loro amicizia: «Da quando ho assaggiato le sue polpette potrei condividere qualsiasi cosa con lui», lasciando intendere che la buona cucina è stata il collante di un legame autentico. La scelta della ricetta non è stata casuale. «È uno dei piatti napoletani più buoni in assoluto e mi evoca casa, famiglia, tradizione», ha spiegato Paolantoni, sottolineando il forte valore affettivo di una preparazione semplice ma ricca di significato.

Grande appassionato di gastronomia, l’attore confessa di non avere un unico piatto del cuore: «Sono un amante del buon cibo, mangio di tutto se fatto bene. A tanti piatti non riesco a rinunciare, ma il quinto quarto mi fa molta gola: della trippa non potrei fare a meno». Non potevano mancare le domande sui prossimi impegni televisivi. Alla possibilità di vederlo accanto a Stefano De Martino sul palco del Festival di Sanremo 2027, Paolantoni risponde con affetto e disponibilità: «Se Stefano avrà bisogno di me io ci sarò, in caso contrario ci sarò comunque per sostenerlo».

Buone notizie anche per i fan di STEP (Stasera Tutto è Possibile): «Ritornerà e con lo stesso cast», conferma l’attore, senza nascondere l’entusiasmo per il ritorno del programma. Infine, uno sguardo ai prossimi mesi di lavoro: Paolantoni continuerà a essere presenza fissa al tavolo di Che tempo che fa e anticipa l’arrivo al cinema, il prossimo 24 dicembre, di Salute, il nuovo film diretto da Riccardo Milani e girato in Molise.

Pasta e Patate alla Francesco Paolantoni

Ingredienti (4 persone)

* 320 g di pasta mista

* 700 g di patate, pelate e tagliate a cubetti piccoli

* ½ cipolla bianca tritata

* 1 piccola carota tritata

* 1 costa di sedano tritata

* 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

* 1,5 l circa di acqua calda o brodo vegetale leggero

* 80 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

* 50 g di scorza di Parmigiano Reggiano, pulita e tagliata a cubetti piccoli

* Olio extravergine d’oliva q.b.

* Sale q.b.

* Pepe nero macinato fresco q.b.

Procedimento

1. In una casseruola fai appassire a fuoco dolce la cipolla, la carota e il sedano con un filo d’olio extravergine.

2. Aggiungi il concentrato di pomodoro e fallo tostare per 1 minuto.

3. Unisci le patate a cubetti e lasciale insaporire per qualche minuto.

4. Versa l’acqua calda (o il brodo vegetale) fino a coprire abbondantemente le patate e cuoci finché iniziano a sfaldarsi, creando una base cremosa.

5. Aggiungi la pasta mista direttamente in casseruola e portala a cottura come un risotto, mescolando spesso e aggiungendo altro liquido caldo quando necessario.

6. A cottura ultimata spegni il fuoco e manteca con il Parmigiano grattugiato, un filo d’olio extravergine e i cubetti di scorza di Parmigiano.

7. Mescola delicatamente: le scorze non devono sciogliersi, ma rimanere all’interno della pasta, leggermente croccanti.

8. Lascia riposare 2 minuti e completa con una generosa macinata di pepe nero.

Nota: questa versione è senza provola e punta tutto sulla cremosità delle patate e sul contrasto dato dai cubetti di scorza di Parmigiano, che restano piacevolmente consistenti nella mantecatura.