Oggi 12 agosto cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox? Tramite l’app dell’esperto, che ringraziamo come sempre in attesa del ritorno a I Fatti Vostri, vediamo insieme le previsioni della giornata odierna….

Ariete oroscopo Paolo Fox

Parlare ed essere sinceri è giusto, ma occhio a non esagerare.

Rischi con il tuo modo di fare di metterti contro qualcuno.

Venere e Marte in rapporto conflittuale, questo rappresenta dubbio e tensioni nell’aria.

I rapporti sentimentali hanno bisogno di tranquillità. Oggi è possibile ottenerla? Sei molto nervoso. La calma è virtù dei forti. Non strafare.