Dopo le previsioni per la giornata di giovedì, cosa ci attende per il weekend dell’8, 9 e 10 agosto? L’oroscopo di Paolo Fox mediante l’app (ringraziamo l’esperto per tutte le news) ci fornisce tutti i dettagli segno per segno. Ricordiamo che a settembre l’oroscopo tornerà con I Fatti Vostri.

Paolo Fox oroscopo Ariete

L’oroscopo in questa giornata ti invita a rilassarti. Negli ultimi giorni ci sono state tensioni.

Da ieri Marte è in opposizione. Così anche Giove e Venere che creano qualche grattacapo, che sia di carattere burocratico, legale o giustificarti per qualcosa.

Gli impegni dei prossimi mesi forse non sono così interessanti. Ci sarà anche un piccolo ritardo per dei progetti. Anziché a settembre infatti si rimanderà.

Serve serenità e le prossime due giornate ti renderanno più pimpante.