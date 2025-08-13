Oroscopo Paolo Fox 13 agosto 2025, previsioni oggi e domani
L’oroscopo di oggi di Paolo Fox, cosa dicono le stelle?
Tramite l’app, in attesa che I Fatti Vostri facciano il loro ritorno su Rai 1, vediamo insieme le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, che ringraziamo, per la giornata di oggi 13 agosto 2025.
Oroscopo Ariete Paolo Fox
Nonostante Venere e Marte contrari hai una bella energia.
Non si tratta di un cielo semplice. Alcuni nemici non si sono stancati a crearti problemi.
Conta su un Ferragosto tra amici simpatici. Le relazioni che nascono ora non sono completamente affidabili, serve tempo.
Dal 25 di questo mese sarà più chiaro. I giovani devono divertirsi. Mentre i più adulti di evitare strapazzi. Periodo da dedicare al relax.