Oroscopo Paolo Fox 14 agosto 2025, previsioni oggi e domani
Cosa dice l’oroscopo di oggi dell’esperto Paolo Fox
In vista del Ferragosto cosa dicono le stelle di oggi e domani. Dato che I Fatti Vostri sono in vacanza ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox mediante la sua app. Ringraziando l’esperto scopriamo insieme cosa ci aspetta per la giornata del 14 agosto…
Paolo Fox oroscopo Ariete
La prima parte della giornata è migliore della seconda.
Hai un impeto eccezionale, può essere un bene ma anche un male dato che potresti dire che le cose possono ferire.
Non manca la passione. I single possono trovare l’amore? Meglio andarci piano. Venere è contraria. Quindi se nasce qualcosa resta bloccata lì ma si svilupperà dal 25.
Le coppie di lunga data dovrebbero evitare discussioni e lontananze.