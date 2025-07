Il weekend è finalmente arrivato. L’oroscopo di Paolo Fox, tramite la sua app (e non con I Fatti Vostri ora in pausa), che previsioni ci riserva per questo fine settimana del 18, 19 e 20 luglio? Iniziamo dall’Ariete…

Oroscopo Paolo Fox: Ariete

Un amore inizia per gioco, una passione per passare il tempo.

Tu all’inizio non vuoi vincolarti. Venere però in ambito emotivo e sentimentale ti permette di spaziare.

Sul lavoro devi fare scelte drastiche, rischiando di scontentare qualcuno.

Stelle importanti per definire nuove occasioni nella tua vita.