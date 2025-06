Con I Fatti Vostri in pausa estiva, scopriamo l’oroscopo di Paolo Fox grazie alla sua app ufficiale. Ecco quali sono le previsioni di oggi 18 giugno 2025 secondo l’esperto.

Oroscopo di Paolo Fox, l’Ariete

Giornate frenetiche con tante cose da gestire. La presenza della Luna accentuerà ulteriormente il tutto.

Revisioni e cambiamenti sia in ambito lavorativo che emotivo. Avrete dubbi che si dissiperanno dal 26 giugno.

Gestite bene il denaro. Giorni delicati per ricercare equilibrio. È opportuno essere cauti per pareggiare i conti e questioni in sospeso.