Nuova giornata con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Oggi 19 agosto cosa pronostica il cielo per i segni dello zodiaco? A svelarcelo è l’app dell’esperto (in attesa del ritorno de I Fatti Vostri in TV). Tutti i dettagli…

Oroscopo Paolo Fox: Ariete

Senti una certa agitazione, specie se hai accumulato problemi personali e lavorativi.

I tempi sembrano essere stretti tra ritardi o qualcosa previsto per settembre da rimandare. Questo tende e metterti sotto pressione e crearti nervosismo e disagio.

È bene ritrovare lucidità per evitare provocazioni, date da Marte in opposizione. Occhio non abbiano la meglio sulle tue reazioni!