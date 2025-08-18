Oroscopo Paolo Fox 18 agosto, previsioni oggi e domani
Previsioni oggi 18 agosto dell’oroscopo di Paolo Fox
Dallo Scorpione all’Acquario e i Gemelli: le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox del 18 agosto cosa dicono? Grazie all’app dell’esperto, in attesa del ritorno de I Fatti Vostri in TV, possiamo svelarvi cosa hanno in serbo le stelle per i segni dell’oroscopo…
Oroscopo Paolo Fox Ariete
Bel cielo. Hai grande capacità di azione con la Luna favorevole e puoi dare di più.
Se ci sono da risolvere questioni burocratiche, a causa di Marte e Giove contrari, meglio parlare oggi che domani.
La forza in amore non manca, ma manca la possibilità delle volte di condividere le emozioni.
Venere non sarà più contraria dal 25. Prima di fare scelte drastiche, aspetta!