Mancano ancora poche settimane e I Fatti Vostri faranno il loro ritorno in TV e con loro anche l’oroscopo di Paolo Fox. Nell’attesa però l’esperto (che ringraziamo sempre) mediante la sua app ci offre tutte le previsioni per la giornata di oggi 20 agosto.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna rema ancora contro, ciò non significa che va tutto storto. Dentro di te c’è preoccupazione per la famiglia e questioni contrattuali.

Devi rimettere in discussione diversi aspetti della tua vita, che pensavi fossero stabili.

Hai quindi la pressione di dover prendere decisioni importanti e fatica a gestire responsabilità che non hai scelto di gestire.

Ti senti in bilico tra il passato e il futuro. Questo ti rende suscettibile. Hai coraggio, quindi vai avanti senza problemi.