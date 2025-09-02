Siete curiosi di scoprire l’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi martedì 2 settembre 2025? Andiamo a vedere cosa ci dicono le stelle e tutte le previsioni.

Oroscopo di Paolo Fox, Ariete

Avvertite un senso di irrequietezza.

La stanchezza che provate è legata al desiderio di non perdere tempo.

Vi ritrovate a fare i conti con una mente che si muove veloce.

Da metà settembre si presenteranno nuove opportunità.

