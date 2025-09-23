Oroscopo Paolo Fox 23 settembre 2025 previsioni oggi e domani
Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox oggi 23 settembre
Oggi 23 settembre 2025 cosa dicono le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox? Scopriamolo mediante l’app dell’esperto, che ringraziamo, ricordandovi che dal 29 settembre su Rai 2 tornerà con l’appuntamento quotidiano a I Fatti Vostri.
Oroscopo Paolo Fox 23 settembre Ariete
Settimana intensa e piena di impegni.
Senti il bisogno di cambiare rotta sul lavoro.
Stai valutando nuove strade, ma il momento decisivo si avvicina…