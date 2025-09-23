Oggi 23 settembre 2025 cosa dicono le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox? Scopriamolo mediante l’app dell’esperto, che ringraziamo, ricordandovi che dal 29 settembre su Rai 2 tornerà con l’appuntamento quotidiano a I Fatti Vostri.

Oroscopo Paolo Fox 23 settembre Ariete

Settimana intensa e piena di impegni.

Senti il bisogno di cambiare rotta sul lavoro.

Stai valutando nuove strade, ma il momento decisivo si avvicina…

