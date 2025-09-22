Settimana dal 22 al 28 settembre 2025, conosciamo insieme nel dettaglio tutte le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, mediante l’app dell’esperto (che ringraziamo), in attesa del ritorno de I Fatti Vostri su Rai 2 il 29 settembre.

Oroscopo Paolo Fox settimana Ariete

Settimana confusa: l’energia va e viene, e anche tu potresti sentirti più irritabile del solito.

Meglio evitare tensioni inutili e reazioni impulsive.

Se un progetto rallenta per colpa di altri, respira e non esplodere: chiarirai presto.

