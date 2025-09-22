Oroscopo Paolo Fox settimana dal 22 al 28 settembre 2025
La settimana dell’oroscopo di Paolo Fox
Settimana dal 22 al 28 settembre 2025, conosciamo insieme nel dettaglio tutte le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, mediante l’app dell’esperto (che ringraziamo), in attesa del ritorno de I Fatti Vostri su Rai 2 il 29 settembre.
Oroscopo Paolo Fox settimana Ariete
Settimana confusa: l’energia va e viene, e anche tu potresti sentirti più irritabile del solito.
Meglio evitare tensioni inutili e reazioni impulsive.
Se un progetto rallenta per colpa di altri, respira e non esplodere: chiarirai presto.