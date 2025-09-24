Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sono tornate anche per la giornata di oggi 24 settembre 2025. Attraverso l’app dell’esperto, che ringraziamo, leggiamo insieme cosa ci riservano le stelle. Il 29 settembre su Rai 2 tornerà in TV con il consueto appuntamento quotidiano a I Fatti Vostri.

23 settembre Paolo Fox oroscopo Ariete

Finalmente Marte non è più in opposizione.

Questo ti consente di recuperare energie e creatività.

È il momento giusto per riprendere in mano progetti sospesi e affrontare nuove sfide, sia nella vita personale che professionale.