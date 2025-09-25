Oroscopo Paolo Fox 25 settembre 2025 previsioni oggi e domani
25 settembre, le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox
L’oroscopo di Paolo Fox torna con un nuovo appuntamento, prima del weekend, con le previsioni di oggi 25 settembre 2025. A fornirci tutti i dettagli è l’app dell’esperto, che ringraziamo. Intanto ricordiamo che mancano pochi giorni e il 29 settembre su Rai 2 l’astrologo tornerà in TV a darci tutte le notizie sui segni zodiacali nello spazio de I Fatti Vostri.
Paolo Fox oroscopo Ariete
Iniziamo con il segno dell’Ariete.
Settimana frenetica, ma oggi inizia a intravedersi un po’ di sollievo.
Tensione in calo, anche se l’equilibrio è ancora precario.