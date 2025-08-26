Ecco le previsioni dettagliate dell’oroscopo di Paolo Fox per il 26 agosto. In attesa del ritorno su Rai 2 de I Fatti Vostri, possiamo comunque contare sulle indicazioni del celebre astrologo grazie alla sua app ufficiale.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Un po’ di tensione nell’aria: basta poco per ritardare i tuoi piani. Muoviti con anticipo e tieni tutto sotto controllo.

Nonostante piccoli imprevisti, gli affari e le nuove iniziative vanno alla grande.

Attenzione a cambi di programma dell’ultimo minuto.

