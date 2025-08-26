Oroscopo Paolo Fox 26 agosto previsioni oggi e domani
Tutte le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox
Ecco le previsioni dettagliate dell’oroscopo di Paolo Fox per il 26 agosto. In attesa del ritorno su Rai 2 de I Fatti Vostri, possiamo comunque contare sulle indicazioni del celebre astrologo grazie alla sua app ufficiale.
Oroscopo Paolo Fox Ariete
Un po’ di tensione nell’aria: basta poco per ritardare i tuoi piani. Muoviti con anticipo e tieni tutto sotto controllo.
Nonostante piccoli imprevisti, gli affari e le nuove iniziative vanno alla grande.
Attenzione a cambi di programma dell’ultimo minuto.