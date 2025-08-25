Oroscopo Paolo Fox settimana dal 25 al 31 agosto
La settimana dell’oroscopo di Paolo Fox
L’ultima settimana del mese ci regala importanti novità: le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dal 25 al 31 agosto. Ricordiamo come sempre che in attesa de I Fatti Vostri, ringraziamo l’esperto per fornisci l’oroscopo mediante la sua app.
Oroscopo Paolo Fox Ariete
Oggi inizia un transito interessante di Venere. Rappresenta un’opportunità perché puoi ritrovare la serenità in amore.
Ora la nostalgia lascia spazio a delle sensazioni nuove, forse anche a causa di importanti cambiamenti nel lavoro e nel privato.
Il tuo pensiero ora è quello di prepararti al meglio per le prossime settimane e fare del tuo meglio.