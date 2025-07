Nuove previsioni per tutti i segni in questo weekend del 4, 5 e 6 luglio 2025. L’oroscopo di Paolo Fox grazie all’app dell’esperto, che ringraziamo, con tutti i dettagli, in attesa del ritorno in TV de I Fatti Vostri.

Ariete oroscopo Paolo Fox

Giornate particolari che portano a grandi conflitti a livello lavorativo, soprattutto se ritieni che alcuni accordi non siano validi.

Seconda parte dell’anno un po’ burrascosa, ma è anche creativa e interessante per i lavoratori autonomi.

Negli ultimi giorni qualche discussione. Oggi 4 luglio la Luna non è più contraria, si va avanti al meglio. Concentrati sull’amore.