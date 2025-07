Lasciato alle spalle il weekend prende il via una nuova settimana. Quali sono le previsioni oggi e domani dell’oroscopo di Paolo Fox? Ecco cosa prevede l’app (ora che I Fatti Vostri sono in pausa per l’estate) dell’esperto per la giornata del 7 luglio 2025.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete

Oggi 7 luglio bellissima Luna e Venere in ottimo aspetto, che aiutano a superare piccole o grandi preoccupazioni lavorative.

Se avete dato il massimo, forse dovete rivederlo o pensare ad altro. Il tutto a causa di Giove dissonante dal mese scorso. Il pianeta vi ha spinti anche a chiudere i rapporti che non vanno.

Tutto questo non inficia sull’amore, anzi avete necessità. Venere da venerdì scorso ha iniziato un transito importante. Avere la persona giusta può aiutare a superare il momento.