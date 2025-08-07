Con I Fatti Vostri in onda a partire da settembre, l’oroscopo di Paolo Fox è recuperabile mediante l’app dell’esperto, che ringraziamo. Ecco tutte le previsioni giornaliere per oggi 7 agosto. Iniziamo subito con il segno dell’Ariete

Oroscopo Paolo Fox 7 agosto: Ariete

C’è ancora tensione nell’aria dopo la giornata di ieri.

L’esperto mette in guardia chi è nato sotto questo segno: se c’è qualche vicissitudine legale o ti sei esposto troppo, non passare dalla parte del torto.

Ci sono delle situazioni da risolvere e affrontare con cautela.

Anche l’amore rischia di essere coinvolto in questo stato di nervosismo. Domani sarà minore.

