Oroscopo Paolo Fox 7 agosto previsioni oggi e domani
Oggi 7 agosto ecco tutte le previsioni di Paolo Fox per il suo oroscopo
Con I Fatti Vostri in onda a partire da settembre, l’oroscopo di Paolo Fox è recuperabile mediante l’app dell’esperto, che ringraziamo. Ecco tutte le previsioni giornaliere per oggi 7 agosto. Iniziamo subito con il segno dell’Ariete…
Oroscopo Paolo Fox 7 agosto: Ariete
C’è ancora tensione nell’aria dopo la giornata di ieri.
L’esperto mette in guardia chi è nato sotto questo segno: se c’è qualche vicissitudine legale o ti sei esposto troppo, non passare dalla parte del torto.
Ci sono delle situazioni da risolvere e affrontare con cautela.
Anche l’amore rischia di essere coinvolto in questo stato di nervosismo. Domani sarà minore.