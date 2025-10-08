Oroscopo Paolo Fox 8 ottobre 2025 classifica e previsioni segni oggi
Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dell’8 ottobre 2025
Nella giornata di oggi 8 ottobre 2025 cosa dicono le previsioni e qual è la nuova classifica dei segni dello zodiaco? Ecco a voi l’oroscopo di Paolo Fox, rivelato nel corso della puntata odierna de I Fatti Vostri.
Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per l’Acquario
Due stelle per l’Acquario.
Risenti di questa Luna una contraria.
Delle volte sentite il bisogno di stare per conto vostro e vivere la propria libertà e recuperare energie isolandosi.
Per 48 ore potresti avvertire del nervosismo. Meglio non stuzzicarvi o potrebbero esserci problemi!