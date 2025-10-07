Oroscopo Paolo Fox 7 ottobre 2025: classifica e previsioni segni oggi
L’oroscopo di Paolo Fox di oggi 7 ottobre 2025
Dopo la classifica generale della settimana, vi riportiamo qui a seguire tutte le previsioni dei segni di oggi 7 ottobre 2025 dell’oroscopo di Paolo Fox, rilasciata durante la pagina de I Fatti Vostri.
Oroscopo Paolo Fox, Bilancia
Due stelle per la Bilancia.
Luna in opposizione, Giove dissonante.
Inizio di settimana un po’ faticoso e in condizione di stress, potrebbe arrivare dal lavoro o alcune ingiustizie.
L’amore premia perché dal 13 Venere entrerà nel segno.