Oggi 9 giugno potrebbero esserci sorprese inaspettate per ogni segno dello zodiaco. I Fatti Vostri si trova in pausa per l’estate, ma l’oroscopo di Paolo Fox non si ferma e vi forniamo le previsioni dall’app ufficiale. Partiamo subito…

Oroscopo di Paolo Fox, Ariete

Le prime ore del giorno possono essere stressanti e richiedono maggiore attenzione, ma la seconda parte della giornata porta stimoli positivi e opportunità inaspettate.

Tra martedì e mercoledì si prospettano risposte importanti, sia in ambito personale che pratico. Il mese è favorevole.

In amore, l’atmosfera si fa intensa e passionale, con possibilità di rafforzare legami o iniziarne di nuovi. Avanti…