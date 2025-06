Andiamo a vedere l’oroscopo di Paolo Fox per il weekend dal 6 all’8 giugno 2025

Cosa ci riservano le stelle per il fine settimana dal 6 all’8 giugno? Anche se I Fatti Vostri si è fermato per la pausa estiva, le previsioni di Paolo Fox restano a portata di mano grazie alla sua app ufficiale. Vediamo cosa dice l’oroscopo, segno per segno.

L’oroscopo di Paolo Fox, l’Ariete

Luna ancora in opposizione il 6 giugno.

In amore gli stimoli non sembrano mancare: giugno e luglio sono mesi che aiutano la passione.

Nel lavoro qualcosa non va. Forse ha troppo da fare e ti aspetti tanto.

C’è confusione. Provi una sensazione strana, dove dovrai capire e maturare le scelte da fare.