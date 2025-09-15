In attesa dell’imminente ritorno de I Fatti Vostri su Rai 2, seguiamo le previsioni della settimana dal 15 al 21 settembre dell’oroscopo di Paolo Fox, mediante l’app dell’esperto. E iniziamo dal segno dell’Ariete…

Paolo Fox oroscopo Ariete

Molteplici provocazioni. È possibile tu possa perdere la pazienza, considerando la tua impulsività. A volte è difficile limitare la voglia di dire come stanno le cose.

Sei critico con te stesso e con gli altri.

Consiglio: rimanda decisioni e discussioni a mercoledì, quando avrai le stelle dalla tua.

La settimana inizia con qualche incertezza per quel che riguarda l’ambiente circostante. Serata sottotono. Cerca relax e non forzare situazioni.