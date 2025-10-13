La nuova settimana ha inizio e con loro le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Trascorso il weekend si ritorna all’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 13 al 19 ottobre 2025. Vediamo insieme le previsioni da parte dell’esperto su Rai 2 durante l’atteso spazio a I Fatti Vostri…

12 – Acquario: oroscopo Paolo Fox

Giornate faticose, Marte e Mercurio in aspetto contrario. Qualcuno è stato male e chi ha avuto ripensamenti.

Qualche piccola difficoltà nelle finanze.

Si deve superare questa fase. Attenzione in amore. Le cose cambieranno in fretta con Venere da oggi nel segno.

Recupero.