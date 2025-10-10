Segni e previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il weekend

Si conclude anche questa settimana e con essa arrivano le previsioni del weekend dell’oroscopo di Paolo Fox. L’esperto durante lo spazio a I Fatti Vostri ha svelato cosa dicono le stelle per il 10, 11 e 12 ottobre!

12 – Paolo Fox oroscopo, Pesci

DUE STELLE.

Luna un po’ strana. In questo momento hai dei tormenti interiori.

Se hai un partner di questo segno e lo vedete strano… ci sono dei problemi!

Meglio affrontare la situazione domenica, oggi e domani c’è qualche contenzioso da risolvere.

Devi sbollire la tensione e puntare sulla giornata di domenica più stimolante. Dal 13 ottobre Venere non sarà più opposta.