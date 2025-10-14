Messe da parte le previsioni della settimana, entriamo più nel dettaglio con la classifica di oggi 14 ottobre 2025 dell’oroscopo di Paolo Fox, rivelata durante la puntata de I Fatti Vostri.

Bilancia – Oroscopo Paolo Fox

Due stelle per la Bilancia.

Situazione astrologica faticosa dal punto di vista relazionale.

Lunedì agitato ieri. Una nostalgia che arriva ed è difficile da affrontare. Scogli che sembra non si riescano a superare.

Venere è nel segno. Serve smaltire qualche sensazione strana, serve parlare e sarà più facile farlo mercoledì e giovedì. Dalla prossima settimana però sarà d’aiuto ai single.

Giove è dissonante e si accusa stanchezza.