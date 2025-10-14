Oroscopo Paolo Fox 14 ottobre 2025 classifica e previsioni segni oggi
Ecco tutte le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 ottobre
Messe da parte le previsioni della settimana, entriamo più nel dettaglio con la classifica di oggi 14 ottobre 2025 dell’oroscopo di Paolo Fox, rivelata durante la puntata de I Fatti Vostri.
Bilancia – Oroscopo Paolo Fox
Due stelle per la Bilancia.
Situazione astrologica faticosa dal punto di vista relazionale.
Lunedì agitato ieri. Una nostalgia che arriva ed è difficile da affrontare. Scogli che sembra non si riescano a superare.
Venere è nel segno. Serve smaltire qualche sensazione strana, serve parlare e sarà più facile farlo mercoledì e giovedì. Dalla prossima settimana però sarà d’aiuto ai single.
Giove è dissonante e si accusa stanchezza.