Dopo l’intenso weekend, torna su Rai 2 l’atteso appuntamento con I Fatti Vostri e con esso anche l’oroscopo di Paolo Fox. L’esperto ci svela la classifica della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025. Andiamo a scoprire tutti i dettagli partendo dal 12esimo posto

12 – Oroscopo Paolo Fox: Gemelli

C’è confusione. Settimana che parte con tanti impegni e cose da fare.

Unico neo potrebbe essere Venere dissonante. A volte rappresenta distanza in amore.

Resta un periodo importante, con l’avvicinamento del nuovo anno.

