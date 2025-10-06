Oroscopo Paolo Fox settimana: classifica dal 6 al 12 ottobre 2025
Settimana dal 6 al 12 ottobre 2025: ecco l’oroscopo di Paolo Fox
Dopo l’intenso weekend, torna su Rai 2 l’atteso appuntamento con I Fatti Vostri e con esso anche l’oroscopo di Paolo Fox. L’esperto ci svela la classifica della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025. Andiamo a scoprire tutti i dettagli partendo dal 12esimo posto…
12 – Oroscopo Paolo Fox: Gemelli
C’è confusione. Settimana che parte con tanti impegni e cose da fare.
Unico neo potrebbe essere Venere dissonante. A volte rappresenta distanza in amore.
Resta un periodo importante, con l’avvicinamento del nuovo anno.