Grazie all’app dell’esperto scopriamo insieme quali sono le previsioni di tutti i segni dell’oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 3, 4 e 5 ottobre 2025. Da lunedì invece tornerà il consueto appuntamento TV de I Fatti Vostri.

Ariete: oroscopo di Paolo Fox

La Luna si muove con forza: fino a martedì sarà nel tuo segno, donandoti una spinta in più per farti valere.

Le giornate possono apparire caotiche, ma tu sai destreggiarti bene nel disordine: una routine troppo piatta finirebbe per annoiarti.

Giove segnala questioni legali, contratti irrisolti o pratiche da rivedere, ma è proprio affrontando queste sfide che potrai crescere.

I tuoi progetti sono vivi e forti, anche se dovrai probabilmente correggere qualcosa in corsa.

