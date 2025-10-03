Oroscopo Paolo Fox weekend 3, 4 e 5 ottobre 2025 previsioni e segni
Il weekend è arrivato: le previsioni di Paolo Fox per il 3, 4 e 5 ottobre
Grazie all’app dell’esperto scopriamo insieme quali sono le previsioni di tutti i segni dell’oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 3, 4 e 5 ottobre 2025. Da lunedì invece tornerà il consueto appuntamento TV de I Fatti Vostri.
Ariete: oroscopo di Paolo Fox
La Luna si muove con forza: fino a martedì sarà nel tuo segno, donandoti una spinta in più per farti valere.
Le giornate possono apparire caotiche, ma tu sai destreggiarti bene nel disordine: una routine troppo piatta finirebbe per annoiarti.
Giove segnala questioni legali, contratti irrisolti o pratiche da rivedere, ma è proprio affrontando queste sfide che potrai crescere.
I tuoi progetti sono vivi e forti, anche se dovrai probabilmente correggere qualcosa in corsa.