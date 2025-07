Concluso il weekend ha preso il via una nuova settimana (dal 21 al 27 luglio) che ci accompagna alla fine di luglio. Le previsioni e oroscopo di Paolo Fox cosa dicono per i 12 segni dello zodiaco? Scopriamolo insieme grazie all’app dell’esperto, che ringraziamo, ora che I Fatti Vostri sono in pausa estiva.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete

Amore: Dopo qualche turbolenza, l’armonia può tornare, ma servono dialogo e pazienza. Discussioni su casa e famiglia. I single, da agosto, possono vivere nuove emozioni se si aprono.

Lavoro: Evita polemiche, soprattutto lunedì e martedì. Tensioni con colleghi o soci, ma Giove protegge il futuro: buone notizie in arrivo tra il 23 e il 24.

Benessere: Ritrova calma tra martedì pomeriggio e giovedì. Domenica da dedicare al relax totale.

