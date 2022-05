È Padel mania tra le celebrità: parla Andrea Rombolà

Un successo chiamato padel

Imprenditore, influencer, manager. Il giovane Andrea Rombolà si è da subito ritagliato un posto di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo e dello sport, vantando amicizie importanti. Da cantanti come Irama, Rocco Hunt, fino ad ex calciatori e sportivi, nonché influencer e talenti provenienti dal mondo social.

Oggi c’è un fenomeno che più di altri è capace di richiamare un grande numero di appassionati, diventando una vera e propria moda che sta spopolando tra numerose celebrità e nomi importanti dello star system: il Padel. Un fenomeno sportivo che Andrea Rombolà, da imprenditore e persona che segue i fenomeni sociali, sta seguendo con grande attenzione ritrovando opportunità e spazio per sviluppare nuove idee e lanciare tendenze in grado di spopolare tra i più giovani. Ne abbiamo parlato con lui.

Intervista ad Andrea Rombolà

Adani, Vieri, Matri, Ventola. È Padel mania tra gli ex calciatori. Come mai?

“Perché il padel è immediato, coinvolgente e competitivo. Un mix di caratteristiche che ha fatto breccia nel cuore di tanti ex calciatori che vogliono tenersi in forma e ripongono in questo sport la loro continua fame di sfide ed agonismo. Senza però dimenticare il divertimento, chiave fondamentale di questo sport”.

Quando ti sei accorto che il Padel stava spopolando e hai deciso di investire in questo sport?

“Sinceramente? Da subito. Non nascondo che all’inizio ho provato per curiosità come ogni volta che ci si avvicina a qualcosa che non si conosce. Mi sono bastate due-tre volte con la racchetta in mano, per comprendere il reale potenziale di questo sport e la presa che stava avendo nel mondo delle celebrità”.

Tra le tante cose che fai c’è quella di organizzare tornei tra influencer, TikToker, ex calciatori. Cosa pensi abbia il Padel rispetto ad altri sport?

“Ha investito nella visibilità. Tolti gli appassionati, una gran percentuale di amatori di questo sport ha provato perché vedeva le storie di ex calciatori e VIP. Ha un grande appeal sulle nuove generazioni, e questo è un punto di forza importante”.

Andrea Rombolà insieme alla Iena Stefano Corti

I segreti del padel

Sei diventato negli anni punto di riferimento per gente dello spettacolo, da calciatori a cantanti passando per influencer. Qual è il tuo segreto?

“La passione. Il vero segreto del successo è fare di quello che ti piace il proprio lavoro, e questo mi spinge ad affrontare tutta la frenesia e i sacrifici di questo mondo. Spesso le persone vedono solo l’apparenza e il risvolto più ludico, il contorno, insomma la punta dell’iceberg. Dietro però c’è tanto sacrificio, e per essere un punto di riferimento in questo mondo devi lasciarti dietro tante cose come gli affetti, il tempo… Talvolta sacrificando prima te stesso. Penso che chiunque mi conosca trovi in me una persona professionale, credibile, e di cui potersi fidare. Sono il primo sostenitore dei progetti in cui mi si chiede di dare una mano”.

Da imprenditore hai sempre nuove idee, e il Padel offre diverse possibilità. A che progetti stai lavorando?

“Progetti in cantiere ce ne sono tanti. Fra tutti sto collaborando a una nuova linea di abbigliamento dedicata al padel, con un brand molto forte. Sarà una figata pazzesca, credetemi!”

a cura di Victor Venturelli

Novella 2000 © riproduzione riservata.