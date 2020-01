Pago: età, altezza, moglie, figli, Serena Enardu, canzoni e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Pago, dall’età, all’altezza, alla moglie, ai figli, alla relazione con Serena Enardu, alle canzoni, a dove seguirlo su Instagram.

Pago: età, altezza, moglie e figli

Pacifico Settembre, in arte Pago, nasce il 30 agosto del 1971 a Quartu Sant’Elena, in Sardegna. La sua età è dunque di 48 anni, mentre la sua altezza è pari a 190 cm. Della sua vita privata sappiamo che ha avuto una lunga relazione con la showgirl Miriana Trevisan. A seguito del fidanzamento, i due nel 2003 hanno deciso di unirsi in matrimonio, vivendo, per i primi anni, in grande armonia.

Tuttavia ad un tratto qualcosa si è rotto nel legame tra Pago e sua moglie, e così tre anni più tardi la coppia si è separata. Ciò nonostante, inaspettatamente, nel 2008 tra Pacifico e Miriana c’è stato un ritorno di fiamma, e l’anno successivo è nato il primo figlio di Settembre e della Trevisan, Nicola.

Nel 2013 la coppia annuncia nuovamente la separazione, che stavolta è definitiva. Nello stesso anno l’artista inizia una nuova relazione, stavolta al fianco dell’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu.

La relazione con Serena Enardu e la partecipazione a Temptation Island Vip

Dopo la separazione da sua moglie, Pago si è legato a Serena Enardu, ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Per lungo tempo tutto è andato per il meglio tra i due, che sembravano essere felici ed innamorati. Ciò nonostante da qualche tempo una lunga crisi ha colpito la coppia, che ha così deciso di partecipare alla seconda edizione di Temptation Island Vip.

Qui Pacifico e la sua compagna hanno fatto emergere fin da subito i loro problemi, apparendo sempre più distanti. Quando poi Serena ha dato il via ad un flirt col single Alessandro Graziani, le cose sono del tutto precipitate. Terminata l’esperienza nei due villaggi, Settembre e la Enardu hanno avuto modo di incontrarsi in occasione del falò di confronto. Nel corso del faccia a faccia l’ex tronista ha fatto intendere di non essere più innamorata del suo fidanzato, e a quel punto i due si sono detti definitivamente addio.

Terminato il reality, Pago e Serena sono tornati alla loro vita di sempre. Tuttavia il loro rapporto non è migliorato, e nonostante diversi chiarimenti avuti, ad oggi la coppia non è ancora tornata insieme.

La carriera e le canzoni

La carriera di Pago inizia con la sua prima band, i New Rose. Dopo diverse esperienze, però, il cantante decide di lasciare la Sardegna, iniziando così a girare l’Italia in cerca di fortuna. La vera svolta giunge solo nel 2005, quando firma un contratto con la Carosello Records e la Warner Music Italy. Esce così il suo primo singolo, Parlo Di Te, ad oggi una delle sue canzoni più amate, che raggiunge un successo incredibile. Dopo un lungo tour promozionale partecipa al Festivalbar 2005, e dopo qualche mese pubblica il secondo brano inedito, Non Cambi Mai.

L’anno successivo la sua carriera prende una nuova svolta, quando partecipa alla terza edizione di Music Farm. Anche in questa occasione Pacifico conquista il cuore del pubblico, vincendo così il reality. Esce così il suo primo album omonimo, anticipato da una nuova canzone, Vorrei Tu Fossi Mia.

Nel 2009 Pago pubblica il suo secondo album, Aria di Settembre, anticipato dall’uscita della cover Un’estate fa, in duetto Franco Califano. Nel 2012 esce invece il singolo In Eterno, ad oggi tra le ultime canzoni di Settembre. Dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, arriva per il cantante una nuova grande opportunità televisiva, il Grande Fratello Vip 4.

Pago al Grande Fratello Vip 4

Solo poche settimane fa, nel corso di un’ospitata a Verissimo, Pago ha annunciato di essere il secondo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 4. Come spiegato nel salotto di Silvia Toffanin, la partecipazione al reality è stata accolta da Pacifico per voltare definitiva pagina dopo la fine della relazione con Serena Enardu. Il cantante ha infatti ammesso di essere ancora innamorato della sua ex fidanzata, e di aver bisogno di nuovi stimoli per dimenticarla. Queste le sue parole:

“Io sono ancora innamorato di Serena, non mi vergogno di dirlo perché un sentimento così forte non può svanire da un giorno all’altro. Eravamo in crisi già da un po’ di tempo, ma pensavo che il nostro rapporto stesse nuovamente crescendo, per questo ho accettato di fare Temptation, credevo stessimo andando dalla parte giusta. Adesso sto riprendendo in mano la mia vita. Ho bisogno di vivere me stesso al massimo”

Che dunque l’esperienza al Grande Fratello Vip 4 possa aiutare Pago a mettere una pietra sopra al passato? Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà. Senza dubbio, però, il cantante è già uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico, e certamente in molti aspettano di ritrovarlo all’interno della casa.

