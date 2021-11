1 Ecco cosa pensa figlio di Miriana sul rapporto con Nicola

Pago è stato ancora ospite di Casa Chi, trasmissione online condotta da Rosalinda Cannavò con la presenza dei giornalisti Gabriele Parpiglia, Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri. Già nelle scorse settimane il cantautore aveva commentato la vicinanza tra l’ex moglie Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Anche ieri nel corso della chiacchierata di ieri è tornato a parlarne. Ecco quanto raccolto da Isa & Chia:

“Se può nascere qualcosa fuori dalla Casa tra Miriana e Nicola? Non lo so, lei è misteriosa, non sta facendo capire niente a nessuno, nemmeno a se stessa. Non so se tra lei e Nicola Pisu potrebbe nascere qualcosa fuori. Devo dire che lei è molto misteriosa e non lo sta facendo capire. Se mi chiedi se Nicola Pisu potrebbe essere un uomo giusto per Miriana, ti dico di no. Lo guardo e vedo e non ce li vedo. Però non conosco lui. Lei sicuramente è molto frenata dalle telecamere”.

A proposito di questo Pago ha anche spiegato cosa pensa Nicola Pisu, il figlio che ha avuto insieme a Miriana Trevisan, di tutto questo:

“Cosa pensa mio figlio di tutto questo? Lui ha già vissuto suo papà in quelle situazioni in maniera molto travolgente. Però la mamma è sempre la mamma. Lui è più geloso dal punto di vista proprio affettivo come se fosse il figlio fidanzatino della mamma. All’inizio ha detto: ‘Ma cosa sta facendo?’. Ma adesso è tranquillo. Lei è una mamma fantastica”.

Ha detto Pago. C’è da dire che spesso Miriana Trevisan non si è esposta non solo per via delle telecamere, ma anche perché vorrebbe il benestare di suo figlio. Chissà se queste dichiarazioni arriveranno direttamente a lei al GF Vip. Il cantante però ha commentato anche altre dinamiche della Casa, in particolare una…