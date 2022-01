1 Le diffide fatte da Pago

In seguito ad alcuni attacchi fatti da determinati vipponi nei confronti della sua ex moglie, il cantante Pago aveva annunciato che avrebbe preso dei provvedimenti legali: “Le parole pronunciate questa sera da ‘alcuni’ concorrenti del GF Vip nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali, già da domani a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano più nel rispetto soprattutto di nostro figlio.“.

Tali azioni sono state effettivamente prese e a dichiararlo è stato Alfonso Signorini durante una delle ultime dirette andate in onda: “Ecco, io so che Grande Fratello vi ha messo al corrente delle conseguenze di quanto è avvenuto in seguito a quanto appena visto. Perché sono arrivate delle, diciamo, delle riserve legali. Soprattutto sul tema che riguarda Miriana, la maternità, le affermazioni di Katia Ricciarelli sulle quali non possiamo e non vogliamo entrare. Perché abbiamo ricevuto delle diffide su questo argomento. Sul quale non entreremo nel merito“.

Ora, Pago, intervistato dal settimanale Chi ha rivelato quali gieffini ha diffidato e come si è svolta tutta la faccenda. Ecco il racconto riportato anche da Isa e Chia:

Ero a cena con due amici quando il mio cellulare ha iniziato a squillare all’impazzata. Tra le varie persone mi ha chiamato anche mio figlio. Mi ha raccontato quello che era successo in TV e d’istinto ho mandato un messaggio al conduttore, Alfonso Signorini. Devo dire che la risposta di Alfonso mi ha fatto respirare. Mi ha messo nelle condizioni di essere lucido e di non impazzire. Nessuno può offendere in quel modo becero e schifoso la mia ex moglie e, soprattutto, nessuno può permettersi di fare del male a mio figlio, che era in lacrime. Chiaro? Mi sono rivolto agli avvocati a abbiamo inviato una diffida ai “signori” Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Successivamente la querela la potrà presentare Miriana a suo nome, quando uscirà dalla casa. Questa storia mi fa solo schifo. Sono veramente inc*****o. Gliene direi quattro a questi “signore e signori”.

