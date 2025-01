A seguito dell’annuncio dei duetti a Sanremo 2025 in cui Fedez canterà “Bella stronza” insieme a Marco Masini, Striscia La Notizia ha parlato con Chiara Ferragni. L’influencer ha quindi commentato questa scelta e ha rivelato com’è oggi la sua vita senza Federico. Ecco cosa ha detto.

Le recenti dichiarazioni di Chiara Ferragni sull’ex marito Fedez

Striscia La Notizia ha parlato con Chiara Ferragni e le ha consegnato il tapiro. Il servizio lo vedremo in onda stasera nel corso del TG satirico. Ma perché questo nuovo tapiro? Tutto nasce dall’annuncio dei duetti per Sanremo 2025. Infatti il suo ex marito Fedez ha deciso di esibirsi, nella serata delle cover con Marco Masini cantando il famoso brano “Bella stronza”.

In molti hanno quindi pensato che la scelta sia collegata alla fine della relazione con l’influencer. Ma lei non è della stessa idea. “Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui”, ha dichiarato l’imprenditrice digitale che si è resa disponibile a rispondere alle domande di Valerio Staffelli.

LEGGI ANCHE: Noemi Bocchi scrive una lettera a una donna misteriosa e tutti pensano che sia Ilary Blasi

L’inviato di Striscia La Notizia le ha quindi chiesto se avesse sentito l’ex marito dopo questo annuncio dei duetti di Sanremo 2025. Ma dalle parole di Chiara Ferragni capiamo che i due ex coniugi non hanno molti rapporti nonostante i due figli avuti insieme. “No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino”, ha detto. E poi ha lanciato una bella stoccata a Fedez: “Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione”.

LEGGI ANCHE: Pago e Serena Enardu si sposano: arriva la proposta di matrimonio

Dichiarazioni abbastanza forti, ma anche prevedibili visto tutto quello che è accaduto nell’ultimo anno. I due, infatti, hanno concluso la loro relazione non in buoni rapporti e le cose sono peggiorate anche con i vari dissing e testi nelle canzoni che il rapper ha fatto.