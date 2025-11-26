L’ex di Filippo Bisciglia volta pagina: nuove foto, nuovo compagno e nuovo inizio

Il capitolo con Filippo Bisciglia è chiuso

La lunga storia d’amore tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia si è conclusa ufficialmente il 29 settembre. Diciassette anni insieme, poi l’annuncio della separazione condiviso sui social. Entrambi hanno scelto il silenzio: niente dettagli, niente retroscena. «È una promessa», ha detto Bisciglia, spiegando che non parlerà mai della sua ex.

Pamela vola in Turchia… e non è sola

Mentre il riserbo domina sul passato, Pamela sembra già concentrata sul presente. Sui social ha pubblicato immagini della sua vacanza tra Istanbul e la Cappadocia. Paesaggi da sogno, tramonti spettacolari… e un dettaglio impossibile da ignorare: non è da sola.

Il misterioso uomo delle Stories

Nelle Storie, la showgirl appare serena, sorridente, rilassata. In un reel si vede abbracciare un uomo. L’identità non è taggata, ma le fonti vicine a Pamela parlano chiaro: sarebbe Stefano Russo, lo stesso con cui era stata paparazzata mentre si scambiava un bacio. Segnali discreti, ma inequivocabili.

Chi è Stefano Russo?

Secondo le indiscrezioni, Stefano lavorerebbe al circolo romano The Fox. Amici della showgirl avrebbero raccontato che Pamela ha iniziato a frequentare quel posto da qualche settimana. All’inizio per sport, poi con un’intesa sempre più evidente. Un avvicinamento naturale, che sarebbe presto diventato qualcosa di più.

Il nuovo inizio dopo l’addio

Dopo la fine della relazione con Bisciglia, la Camassa sembra aver trovato un equilibrio tutto nuovo. E soprattutto una nuova energia. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato che Pamela avrebbe confermato la frequentazione con Stefano dicendo: «Ci stiamo frequentando, si ricomincia con un nuovo capitolo di vita».

E guardando le foto della Turchia, quel nuovo capitolo sembra già iniziato… con tanto di colpo di scena romantico.

