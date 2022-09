Pamela Prati al GF Vip 7: Pamela Perricciolo rompe il silenzio

1 Pamela Perricciolo commenta Pamela Prati al GF Vip

Una delle presenze più attese per il GF Vip 7 è sicuramente Pamela Prati. Quando Alfonso Signorini aveva dato l’indizio sul primo partecipante, il nome della Prati era stato il primo ad uscire. E in tanti avevano sperato di rivederla nella Casa dopo l’esperienza (durata davvero troppo poco) della prima edizione. E così l’ufficialità è arrivata proprio da parte della showgirl.

Inoltre un’indiscrezione riferisce che durante il suo percorso ci sarà spazio anche per parlare di Mark Caltagirone e di tutto il terremoto mediatico che è accaduto. Come sappiamo, per poter prendere parte al reality ha anche ritirato la denuncia nei confronti di Barbara D’Urso sempre in merito a questa storia.

Dopo questa notizia non è tardato ad arrivare il commento di Eliana Michelazzo, coinvolta anche lei in tutta questa vicenda. Aveva infatti scritto su Instagram: “Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho letto tutti i messaggi che mi avete mandato. La verità è che sappiamo ‘entrambe’. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa. Grazie a tutti…”.

Se vi ricordate in tutto questo era coinvolta anche Pamela Perricciolo, a capo dell’agenzia in cui era Pamela Prati. Fino a questo momento lei non aveva fiatato, tutti si aspettavano una sua reazione, ma niente. Ma ieri ha deciso di parlare e ne ha approfittato rispondendo ad alcune domande che le sono arrivate via Instagram. In particolare un utente le ha fatto notare il ritiro della denuncia, cosa strana per una vittima. Ed infatti la Perricciolo ha risposto: “La penso come te. Le poche denunce che ho fatto nella vita non le ho mai ritirate. E non ritirerò nemmeno quella che firmerò oggi pomeriggio.”

Ma non finisce qui. Ecco cosa ha ancora detto…